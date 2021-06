경찰, '오세훈, 내곡동서 목격' 생태탕집 모자 조사

[아시아경제 정동훈 기자] 경찰이 오세훈 서울시장이 내곡동 소재 처가 땅 측량을 위해 현장을 방문했다고 기억한다고 주장하는 생태탕집 모자를 참고인으로 조사했다.

4일 경찰 등에 따르면 서울경찰청 반부패·공공범죄수사대는 전날(3시) 오후 2시 30분부터 4시간 동안 경기도 의왕경찰서에서 생태탕집 모자를 참고인 신분으로 조사했다. 이번 조사는 피조사인이 고령인 점 등을 고려해 출장 조사로 이뤄졌다.

이들 모자는 서울 서초구 내곡동에서 식당을 운영하던 2005년 6월 오 시장이 처가 소유의 내곡동 땅 측량을 마치고 자신들의 식당에 생태탕을 먹으러 들렀다고 주장했다. 이들은 지난 4월 한 라디오 방송에 출연해 식당에 들렀을 때 오 시장의 인상착의 등을 구체적으로 말하며 당시 내곡동 땅 측량 현장에 오 시장이 방문했던 것이 사실이라고 주장했다.

경찰은 이들을 상대로 당시 상황과 명예훼손 혐의에 대한 처벌 의사 등을 물은 것으로 알려졌다.

민생경제연구소 등은 3차례 오 시장과 관련자들을 고발했다. 이들은 ▲ 내곡동 땅·극우 성향 집회 참여·파이시티 비리 관련 거짓말 ▲ 내곡동 목격자 관련 보도 매체에 대한 무고 ▲ 내곡동 인근 생태탕집 개인정보 무단 유출 등 의혹을 제기하며 오 시장과 시장 후보 캠프 관계자 등의 처벌을 요구했다.

