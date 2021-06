한진, 플랫폼 ‘PLANET’ 론칭…"일회용품을 친환경 제품으로 탈바꿈"

[아시아경제 이동우 기자] 한진 한진 002320 | 코스피 증권정보 현재가 42,050 전일대비 150 등락률 -0.36% 거래량 85,631 전일가 42,200 2021.06.04 12:12 장중(20분지연) 관련기사 한진, 경찰청과 함께 장기실종아동 찾기 '호프테이프' 캠페인 강화한진, 택배기사 출장 건강검진 완료…"맞춤형 헬스케어 솔루션 도입"한진, 택배기사 이현영 작가 전시회 개최 close 은 공유가치창출(CSV) 활동의 일환으로 글로벌 재활용 컨설팅 전문기업 테라사이클과 친환경 업사이클링(Upcycling) 플랫폼 ‘PLANET’을 론칭했다고 4일 밝혔다.

'PLANET' 플랫폼은 우리가 살고있는 '지구(Planet)'의 업사이클링을 위한 '계획(Plan-it)'이라는 의미를 담았다. 물류 역량과 업사이클링 노하우를 보유한 한진과 테라사이클이 '국내 환경오염 개선'과 '자원순환 문화 활성화'에 기여하기 위해 온라인으로 쉽고 편리하게 일회용품 수거를 신청하고 이를 자원으로 다시 순환하는 서비스다.

두 기업은 이를 위해 지난해 11월 업무협약을 체결하고 코카콜라, 요기요, 하이트진로 등 다수의 기업들의 사용 완료된 제품을 수거하여 굿즈 등으로 재자원화하는 업사이클링 서비스를 수행했다.

수행 기간 동안 한진은 일회용품을 수거하고 배송하는 업무와 친환경 택배박스 '날개박스' 제작업체 에코라이프패키징과 협업하여 일회용품의 보관 및 수거가 가능한 제로-웨이스트 박스를 제작했고, 테라사이클은 제로-웨이스트 박스를 통해 회수된 일회용품을 재자원화 하기 위한 자원순환 공정을 담당했다.

한진과 테라사이클은 10일 플랫폼 론칭에 앞서 지난 3일 서울 중구 한진빌딩에서 노삼석 한진 대표이사, 조현민 미래성장전략 및 마케팅 총괄 부사장과 테라사이클 한국지사 이지훈 본부장 등 주요 관계자가 참석한 가운데 플랫폼 설명회를 가졌다.

설명회에서는 한진과 테라사이클의 협업 스토리, 친환경 업사이클링 관련 비즈니스 모델, 플랫폼 화면구성과 주요기능, 플랫폼 활성화 마케팅 계획 등을 소개했다.

양사는 업사이클링 플랫폼 ‘PLANET’을 통해 일반 소비자 및 기업 대상을 대상으로 가정이나 회사에서 발생하는 일회용품을 제로-웨이스트 박스를 통해 수거하여 텀블러, 에코백 등의 친환경 제품으로 재자원화해 판매한다.

기업들은 플랫폼을 통해 다양한 친환경 캠페인을 진행할 수 있고 일반 소비자는 기업들이 진행하는 다양한 캠페인을 자유롭게 신청할 수 있다. 향후 캠페인을 진행한 기업들의 온실가스 기여도 일반 소비자의 포인트 활용에 대한 협업 모델을 지속 발굴할 계획이다.

한진 관계자는 "친환경 업사이클링 플랫폼을 통해 많은 사람들이 친환경 활동에 관심을 가지고, 일반 소비자나 기업 등 누구나 쉽고 편리하게 친환경 활동에 동참하는 문화가 형성되길 기대한다"고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr