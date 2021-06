'택시기사 폭행' 이용구에… 野 "인사라인 해임·文대국민 사과해야"

서범수 "1000만원 주고 거짓진술 요구… 경찰청장도 책임져야"

[아시아경제 박준이 기자] '택시기사 폭행 사건'으로 수사 중인 이용구 법무부 차관의 사표가 수리된 가운데 국민의힘이 "모든 책임은 청와대에 있다"면서 문재인 대통령의 사과와 인사 검증 책임자에 대한 즉각 해임을 요구했다. 또 경찰 출신 서범수 의원은 당시 경찰이 이 전 차관이 공수처장 후보라는 걸 미리 알고 사건을 무마했을 가능성이 높다면서 경찰청장이 책임지고 물러나야 한다고 주장했다.

김기현 국민의힘 당대표 권한대행 겸 원내대표는 4일 비상대책회의에서 이 전 차관에 대해 "이 정권의 부도덕과 비민주성, 반헌법성이 여실히 증명됐다"며 "그 모든 책임은 청와대에 있다. 문재인 대통령은 대국민 사과를 해야 마땅하다"고 강하게 비판했다.

전날 사표가 수리된 이 전 차관은 지난해 11월 술에 취한 본인을 깨운 택시 기사의 멱살을 잡아 경찰에 신고됐고 경찰은 피해자가 처벌을 원하지 않는다는 이유 등으로 사건을 내사 종결했다.

하지만 이 전 차관 취임 후 뒤늦게 폭행사실이 알려지면서 경찰 부실 수사 의혹과 함께 경찰 진상조사단과 검찰 수사가 진행됐다. 최근 언론을 통해 이 전 차관이 택시기사에게 욕설을 하거나 목을 잡는 모습이 담긴 택시 블랙박스 영상이 공개되면서 사건이 재조명됐다.

이에 대해 김 대표대행은 "문재인 정권의 친서민 코스프레가 얼마나 날조되고 위선적인지를 여실히 보여주는 정권의 '민심 역행 민폐 사건'"이라고 지적했다. 그는 문 대통령의 사과와 함께 이 전 차관의 인사 검증 책임이 있는 김외숙 인사 수석, 이광철 민정비서관 등도 즉각 해임하고 수사 의뢰를 해야 한다고 주장했다.

경찰 출신 서범수 국민의힘 의원은 당시 수사를 종결 지은 경찰 측 책임이 크다면서 김창룡 경찰철장이 책임지고 사퇴해야 한다고 주장했다. 서 의원은 이날 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'와의 인터뷰에서 '이 전 차관이 합의금 1000만원을 주면서 거짓 진술 요구를 한 걸로 봐야 하나'는 질문에 "했다고 봐야 한다"며 "그걸 기사가 구체적으로 그 내용을 어떻게 알았겠느냐"고 반문했다. 그러면서 "1000만원은 통상 사람들에게 합의금으로 큰 금액"이라며 "매관매직금이다"고 강하게 비판했다.

서 의원은 이 전 차관이 공수처장 후보라는 것을 고려해 경찰이 사건을 무마했을 거라고 봤다. 그는 "경찰은 제1차 파출소나 지구대 보고서를 제일 중요시한다"며 "그런 거(보고서 검토)를 무시하고 단순폭행으로 묶어서 내사종결로 처리해버린 것"이라고 지적했다. 이어 "형사과장이나 이런 사람들이 (이 전 차관이) 공수처장 후보라는 내용을 알았을 것"이라며 "경찰청장까지 보고됐을 가능성이 충분히 있다"고 말했다.

그러면서 "국민들로부터 불신을 받게 한 수사를 하게끔한 책임자, 특히 경찰 수뇌부들은 책임을 져야 한다"며 김 경찰청장이 책임을 지고 사퇴해야 한다고 강조했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr