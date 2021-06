제경남도, 21회 불조심 어린이마당 행사 참가접수 실시

9월 도 대회(지역예선)를 통해 전국대회 출전 학급 결정

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남소방본부는 제21회 불조심 어린이 마당 행사를 개최한다고 2일 밝혔다.

참가 신청은 오는 18일까지 화재보험협회 홈페이지에서 학급 단위로 할 수 있다.

조기 안전 교육을 강화하기 위해 그동안 5학년으로 제한했던 참가 대상을 올해부터 4학년까지 확대했다.

학생 수가 적은 도서·산간 지역 어린이들의 참여를 장려하기 위해 특별상도 신설됐다.

참가 학생들은 제공되는 안전 교재 자율 학습 후 9월 도 대회를 치르게 된다.

학급 평균 점수로 수상 학급을 선정하게 되며, 최우수 학급은 10월 전국 대회에 출전할 기회를 얻는다.

도 대회에서는 경상남도지사상이 주어지는 최우수 1학급을 비롯해 성적이 우수한 상위 5개 학급을 선정해 한국화재보험협회 지부장상을 준다.

전국대회 수상 학급에는 부총리 겸 교육부장관상, 행정안전부 장관상 및 소방청장상, 화재보험협회 이사장상 등을 준다.

