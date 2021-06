조규일 진주시장, LH 노조 임원진과 간담회 진행

LH 노조 임원진 간담, ‘경남 진주 혁신도시와 LH 지키기’에 뜻 모아



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 조규일 진주시장은 2일 오후 시청에서 LH 노동조합 임원진과 간담회를 하고 ‘공직자 부동산 투기 근절’이라는 목적에 전혀 상응하지 않는 해체 수준의 LH 혁신안에 대해 강력히 반대한다는 견해를 밝혔다.

이번 간담회는 해체 수준의 LH 혁신안 발표가 임박함에 따라 이에 대한 대책 방안을 LH 구성원들과 논의하는 공감과 소통의 자리였다.

간담회에 참석한 LH 이광조, 장창우 노조 위원장은 “대다수 LH 직원들은 진주시에 정착하고 만족함을 느끼며 열심히 일해 왔는데, 일부 직원들의 비위행위로 무고한 직원들이 오해받는 상황”이라며 “진주에 정착한 LH 직원들과 가족들이 이번 사태의 희생양이 되지 않도록 힘써 달라”고 시장에게 요청했다.

이에 조 시장은 “LH 개혁은 꼭 필요하고 기능 재조정의 필요성에 대해서도 공감한다”며 “공직자의 부동산 투기 근절을 위해 법적 제도적 장치 마련과 공직자의 윤리 강화가 우선돼야지 기관의 분리 해체가 유일무이한 해결책은 될 수 없다”고 말하며 “지역 균형발전과 지역 청년들의 미래를 위해서도 해체 수준의 LH 혁신안은 적극적으로 반대한다”는 입장을 거듭 밝혔다.

한편 정부의 LH 혁신안은 지역과 사전 논의 없이 일방적으로 추진된 것으로 알려져 지역사회의 비난이 연일 쏟아지고 있다.

