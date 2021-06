[아시아경제 김대현 기자] 한전KPS 한전KPS 051600 | 코스피 증권정보 현재가 44,700 전일대비 800 등락률 +1.82% 거래량 769,915 전일가 43,900 2021.06.02 15:30 장마감 관련기사 [특징주] 한전KPS, 1분기 호실적에 6%대 오름세거래소, 상반기 유가증권시장 온라인 IR 개최[e공시 눈에 띄네] 코스닥-25일 close 는 2일 Vedanta Limited와 594억원 규모 인도 잘수구다 화력 O&M(운영·관리) 사업 연장 계약을 체결했다고 공시했다. 두 회사는 2016년 6월3일 첫 계약을 체결해 당초 지난 1월31일이 계약 종료일이였지만, 이번 계약에 따라 양사의 계약기간은 오는 30일까지로 연장됐다.

당초 계약금액은 594억3807만원으로 한전KPS의 2015년 연결기준 매출액 대비 5.0% 수준이었다. 한전KPS 측은 "계약금액 및 기간 등은 향후 공사진행 과정상 변경될 수 있다"고 설명했다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr