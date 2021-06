文 대통령 "코로나 위기 극복과 정상회담 성과, 4대 그룹 역할 컸다"(종합)

이재용 부회장 사면건의 경청 후 "고충 이해한다"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 4대 그룹 대표를 청와대로 불러 오찬을 함께하고 "코로나 위기 극복과 한미 정상회담의 풍부한 성과에 4대 그룹의 역할이 컸다"고 치하했다. 최태원 SK회장은 "한미정상회담 결과는 역대 최고"라고 답했다. 이날 참석자들은 이재용 삼성전자 부회장 사면을 건의했고, 문 대통령은 "고충을 이해한다"고 답했다.

박경미 청와대 대변인은 2일 브리핑을 통해 "이날 오찬은 한미 정상회담 계기에 대규모 투자계획을 발표하는 등 적극적 역할을 한 기업인에 대한 문 대통령의 감사를 전하기 위한 것"이라며 이같이 밝혔다.

문 대통령은 이날 모두발언을 통해 "우리 경제가 코로나 위기로부터 빠르게 회복하고 재도약하는 데 있어 4대 그룹의 역할이 컸다"며 "한미 정상회담 성과는 그 어느 때보다 풍부했다"고 평가했다.

또 "지금까지 미국과 수혜적 관계였다면, 이제는 반도체, 배터리, 전기차, 바이오 등 첨단분야에서 글로벌 공급망에 도움을 주는 동반자적 관계가 됐고 그 과정에서 4대 그룹의 기여가 컸다"고 사의를 표했다. 탄소중립 목표 역시 4대 그룹과 함께 갈 것을 천명했다.

이에 대해 4명의 대표도 감사의 뜻을 표했다. 김기남 삼성전자 부회장은 "한미 정상회담을 뿌듯하게 생각한다"며 "삼성은 오래전부터 미국에 파운드리 공장을 검토중이었는데, 이번 방미로 삼성의 대미협력에도 큰 힘이 되었다"고 말했다.

이어 "미국에 공장을 지어 일자리를 외국에 빼앗기는 것 아니냐는 우려가 있지만 제2의 평택공장 부지는 국내에서 찾기 때문에 일자리를 창출할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

이와 관련, 문 대통령도 "대미 투자를 하게 되면 우리의 중소·중견기업과 협력업체가 동반진출하거나 수출을 유도할 수 있기 때문에 국내 일자리 창출에도 기여한다"고 강조했다.

정의선 현대차 회장도 "정부의 회복, 포용, 도약이라는 목표 달성에 함께 하겠다"며 "탄소중립은 후세에 대한 현세의 의무라고 생각한다"고 말했다.

최 회장은 "한미 정상회담 결과는 역대 최고라고 생각한다"며 "워싱턴에 남아서 현지 반응을 더 들었는데 '경제활성화를 모색하는 미국 상황에 한국의 투자가 적절히 이뤄져서 바이든 정부가 고마워한다'는 말을 들었다"고 화답했다.

구광모 LG회장은 "대표를 맡은지 3년째, 일본의 수출규제와 미·중 무역갈등 등 예측할 수 없는 위기가 왔는데 정부가 기업의 의견을 듣고 대처해 줘서 감사하다"며 "이번 방미로 미국에서 더욱 안정적으로 사업할 수 있는 여건이 마련됐다"고 말했다.

문 대통령은 환담 자리에서 기업의 선제적 투자를 치하했다. 문 대통령은 "우리나라는 변화에 선제적으로 대응해 시스템 반도체 투자를 늘리고 수소차와 전기차의 생산을 주도해 왔으며 배터리에도 적극적으로 투자해왔다"며 "기업의 앞서가는 결정이 없었다면 오늘도 없을 것이다. 정부도 역할을 했지만 기업도 큰 역할을 했다"고 말했다.

또 반도체 등 신산업 분야의 인재 양성을 위해 정부가 노력 중이지만, 대학을 통하기보다는 기업이 주도하고 정부가 지원하는 방식이 바람직하다고 강조하기도 했다.

이날 식탁에는 한미 정상회담 메뉴였던 크랩케익이 밀전병과 함께 올랐고, 대추밤주, 한우갈비, 민어간장구이와 더운 채소, 홍복닭온반 등도 올랐다. 문 대통령은 "대통령 전용차도 수소차, 관용차도 수소차여서 수소차 홍보대사 역할을 하고 있다"고 말해 좌중의 웃음을 유발하며 화기애애한 분위기를 조성했다.

오찬 간담회가 끝난 후 청와대는 이 자리에 참석한 4대 그룹 대표들이 이전에 문 대통령과 함께 찍었던 사진을 전달했고, P4G 서울 정상회의 때 수소차에 부착했던 차량 번호판을 정 회장에게 기념으로 증정했다.

한편 이 자리에서 문 대통령은 이 부회장 사면과 관련한 건의를 경청한 후 "고충을 이해한다"고 답하기도 했다. 청와대 관계자에 따르면 문 대통령은 "국민들도 공감하는 분이 많다"며 "지금은 경제상황이 이전과 다르게 전개되고 있고, 기업에 대담한 역할이 요구된다는 점도 잘 알고 있다"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr