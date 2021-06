[아시아경제 김은별 기자] 한국경제학회는 2022년도(제52대) 학회장으로 이종화 고려대 교수가 선출됐다고 2일 밝혔다.

경제학회에 따르면 지난달 10일~27일 2021년 수석부회장 및 2022년도 회장 선출을 위한 투표가 열렸고, 이날 개표 이사회가 개최됐다. 이 교수는 올해 경제학회 수석부회장을 맡은 뒤 내년 2월 중순께 열리는 정기 총회를 통해 회장으로 취임한다.

이 교수는 고려대 경제학과를 졸업한 뒤 미국 하버드대에서 경제학 석·박사 학위를 받았다. 아시아개발은행(ADB)의 수석 이코노미스트와 지역협력국장, 대통령 국제경제보좌관, 주요20개국(G20) 교섭 대표를 역임했다.

학계에서는 한국금융학회 부회장과 한국국제경제학회 회장 등을 지냈다.

