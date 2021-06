온코닉 표적항암제 'JPI-547', 식약처 희귀의약품 지정

[아시아경제 이춘희 기자] 온코닉테라퓨틱스가 개발 중인 표적항암제가 개발단계 희귀의약품으로 지정받았다.

제일약품의 신약개발 자회사인 온코닉은 췌장암 신약후보물질 'JPI-547'이 식품의약품안전처로부터 'BRCA 변이 또는 HRD 양성인 수술이 불가능한 진행성 또는 전이성 췌장암"에 대한 개발단계 희귀의약품으로 지정받았다고 2일 밝혔다. JPI-547은 앞서 지난 3월에는 미국 식품의약국(FDA)로부터 췌장암치료제 희귀의약품으로 지정받았다.

JPI-547은 파프(PARP)와 탄키라제(Tankyrase)를 동시에 억제하는 이중저해 표적 항암제다. PARP는 세포의 DNA 손상을 복구하는 효소로 암세포 DNA까지 복구하기 때문에 PARP를 억제해야 암세포 사멸을 유도할 수 있고, 탄키라제는 암세포 생성에 필수적인 효소다. 이 둘을 동시에 억제함으로써 암세포를 사멸시키는 이중저해 작용기전이 JPI-547의 특징이다.

JPI-547의 임상 1상 결과는 오는 4일 온라인으로 개최되는 미국임상종양학회(ASCO) 연례회의에서 공개될 예정이다. JPI-547의 항암효과와 안전성 데이터를 포함해 전체 임상결과가 최초로 공개된다. 이후 온코닉은 임상 1상 결과를 바탕으로 한국과 미국에서 난소암 및 췌자암을 적응증으로 한 후속 임상에 돌입할 계획이다.

김정훈 온코닉 대표는 "JPI-547이 미국 FDA에 이어 식약처에서 개발단계 희귀의약품으로 지정됨으로써 치료방법이 제한적이었던 췌장암 분야에서 JPI-547의 가능성을 인정받게 됐다"며 "췌장암으로 고통받는 환자들에게 도움이 될 수 있도록 후속 연구와 임상에 최선을 다하겠다"고 말했다.

