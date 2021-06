속보[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령이 2일 청와대 상춘재에서 열린 삼성, 현대자동차, SK, LG 등 4대 그룹 대표 초청 오찬 간담회에서 이재용 삼성전자 부회장 사면 건의를 받은 뒤 "국민도 공감하는 분이 많다"고 밝혔다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr