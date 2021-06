AZ·얀센 잔여백신 60세 이상에…AZ 접종간격 당기려면 특별사유 있어야(상보)

의료기관 자체 예비명단 4일부터 60세 이상만 운영

[아시아경제 서소정 기자] 앞으로 아스트라제네카(AZ)·얀센 잔여백신은 60세 이상의 고령층에 우선 배정된다.

코로나19 예방접종대응추진단(단장 정은경)은 2일 아스트라제네카 위탁의료기관 예방접종 시행지침을 개정하면서 최소잔여량(LSD)주사기로 발생한 추가 접종분은 반드시 상반기 접종대상인 60~74세 중 기 예약자에게 우선 접종토록한다고 밝혔다.

당일 접종 등 의료기관 자체 예비명단 작성과 접종은 오는 4일부터 60세 이상만을 대상으로 운영한다.

아스트라제네카 백신의 경우 오는 3일까지 60~74세 사전 예약을 받고 19일까지 접종을 실시한다.

홍정익 코로나19 예방접종대응추진단 접종관리팀장은 "19일 이후 백신이 혹시 남아서 방문접종이나 전화 예약을 하게 되면, 60세 이상 고령층만 가능한 쪽으로 진행할 예정"이라고 말했다.

얀센 잔여백신도 60세 이상 고령층에게 우선권을 부여한다.

홍 팀장은 "얀센 잔여백신 접종 1순위는 60세 이상 고령층"이라며 "어르신을 우선으로 접종하고 위탁의료기관의 예비명단을 활용하는 방안을 고려중"이라고 전했다.

홍 팀장은 "얀센 백신 100만명분에 대해서는 90만명이 사전예약을 했고 이론적으로 발생하는 잔여백신 10만명분에 대해서는 위탁의료기관에서 60세 이상 어르신에게 접종 동의를 구한 다음에 처리를 할 예정"이라고 말했다.

또 얀센 백신을 사전 예약한 후 취소하더라도 불이익을 주지는 않기로 했다. 홍 팀장은 "얀센 사전예약 대상자가 100만명으로 전체 대상자보다 훨씬 적었기 때문에 백신 취소자는 다른 백신 취소자처럼 불이익을 주는 것은 없다"면서 "본인의 나이에 접종할 수 있도록 안내하고 있다"고 말했다.

아울러 아스트라제네카 백신의 접종간격은 8~12주 권고 범위 내에서 변경이 가능하지만 4~8주 내로 앞당기는 것은 부득이한 사유 없이는 불가능하다고 알렸다.

홍 팀장은 "아스트라제네카 접종간격이 4~12주로 식품의약품안전처가 허가했지만 예방접종전문위의 권고에 따라 8~12주 범위 내에서 조정이 가능하다"면서 "급한 출국 등 특별한 사정이 있다면 4~8주 내에 접종이 가능하지만 '휴가를 가겠다·빨리 맞고 싶다' 등 단순 이유로는 앞당길 수 없다"고 설명했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr