동신대, 지역 유일 3년 연속 ‘7급 수습 공무원’ 배출

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 동신대학교가 전남지역 대학교 중 유일하게 3년 연속 ‘지역인재 7급 수습 공무원’을 배출하며 눈길을 끌고 있다.

동신대학교는 아동영어교육학과 졸업생(2019년 졸업) 1명이 인사혁신처의 ‘2021년 지역인재 7급 수습직원 행정 분야 선발시험’에 최종 합격했다고 2일 밝혔다.

2005년 ‘지역인재 7급 수습공무원 선발시험’이 시행된 이래 동신대는 2006년 1명, 2009년 1명, 2012년 1명, 2014년 2명, 2015년 2명, 2017년 1명, 2019년 1명, 2020년 1명을 합격시켰다.

최근 3년 연속 합격자를 배출한 전남지역 대학교는 동신대가 유일하다.

동신대는 취업사관학교 프로그램인 ‘DS STAR', ‘대정 프로그램’을 운영하며 7급 수습공무원 시험을 준비하는 학생들이 토익 점수, 한국사능력검정시험 2급 자격증 등 시험 응시 자격을 갖출 수 있도록 적극 지원하고 있다.

또한 재학생들이 면접에 대비할 수 있도록 독서클럽, 자기주도학습(어깨동무·길라잡이), 방과 후 학습인 동신반딧불, 기업탐방, 취업 동아리, 장기현장실습 등 다양한 비교과 프로그램을 운영하고 있다.

안민주 동신대 학생취업지원처장은 “지역인재 7급 수습공무원은 물론 혁신도시 공기업과 대기업 등 학생들이 자신있게 취업에 도전하고 합격할 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다”고 말했다.

