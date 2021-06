네이버 인증서로 직장인 교육도 간편하게…현대경제연구원과 MOU

[아시아경제 강나훔 기자] 네이버는 2일 현대경제연구원과 '네이버 인증서 기반 교육 서비스 사업 공동 추진’에 관한 업무협약을 맺었다.

현대경제연구원은 리더십, 직무, 외국어 등을 주제로 5000여 개 과정으로 구성된 이러닝 서비스 1만여 편의 지식 콘텐츠를 운영 중이다.

두 회사는 이번 협약 직후 로그인, 수강 인증 등 본인 인증이 필요한 서비스에 네이버 인증서를 활용하는 시스템 구축을 완료했다. 6개의 사이버대학교에서 네이버 인증서를 통해 수강 신청, 강의 수강, 시험 응시 등 본인 확인이 필요한 다양한 서비스를 이용할 수 있다.

향후 ‘모바일 학생증’로 오프라인 캠퍼스 시설에 출입할 수 있는 서비스와 네이버 전자문서를 통한 전형료, 입학금, 등록금 납부 기간 알림 서비스도 선보일 예정이다.

황지희 네이버 인증서비스 리더는 "자기계발을 원하는 다양한 직장인들이 간편하고 안전하게 본인 인증을 할 수 있도록 네이버 인증서를 계속해서 고도화할 것"이라며 "사이버대학교, 대학교 캠퍼스, 기업교육 등 보다 많은 제휴처를 확보해 실질적인 이용 편의성을 높일 수 있도록 노력하겠다"라고 전했다.

