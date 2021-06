고양시 신청사 건립, '경기도 투자심사' 통과

주교 제1 공영주차장 일원에 2023년 착공 예정

[아시아경제 라영철 기자] 고양시 신청사 건립 사업이 지난 4월 행정안전부 타당성 조사를 통과한 데 이어, 전날(1일) 경기도의 지방재정투자심사도 통과했다.

이로써 신청사 건립 사업의 필요성, 재정·경제적 타당성 등에 대한 행정적인 심사 절차가 마무리됐다.

또한, 신청사 건물·부지 매입을 위한 '공유재산 관리 계획'이 지난달 17일 시의회 승인을 받음으로써 시는 관련 예산 확보 근거를 마련, 청사 건립 사업에 속도를 낼 수 있게 됐다.

2일 시에 따르면 총 사업비 2950억 원, 연면적 7만 3946㎡ 규모의 신청사 건립사업은 오는 9월 국제 현상설계공모를 거쳐 내년 1월 건축 계획안이 확정될 예정이다.

이재준 고양시장은 "대부분의 행정 절차가 마무리됐고 예산도 1000억 원 이상을 확보해둔 만큼 올해 안에 착공하기로 한 계획에 차질이 없도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

이어 "신청사를 짓는다는 것은 또 다른 한 세기를 시작한다는 의미"라면서 "한 세기 출발점에서 미래를 리딩하는 신청사를 기대한다"고 덧붙였다.

고양시 신청사는 주교 제1 공영주차장 부지 일원에 2023년 착공해 2025년 준공할 계획이다.

한편 시가 제출한 신청사 투자 계획에는 예산안의 필요성, 적정성 등을 반영, 시민 편의를 고려한 효율적이고 시민 중심적인 청사 건립 방향을 제시했다.

