‘든든해孝’ 하면 정말 든든해요 … 한국마사회 부산연제지사, 연제구노인복지관에 코로나 극복 기부금 전달

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 한국마사회 부산연제지사(지사장 배기한)는 지난달 26일 연제구노인복지관에 코로나19 극복을 바라며 300만원을 쾌척했다.

전달된 기부금은 코로나19 장기화로 어려움을 겪는 연제구 관내 취약계층 어르신 100명에게 심리·정서적 안정을 돕기 위한 방역·구호물품을 마련하는 데 쓰인다. 이 선물들은 연제구노인복지관의 ‘든든해孝’ 행사에 사용될 예정이다.

이번 ‘든든해孝’ 행사에 참석한 이성문 연제구청장과 최홍찬 연제구의회의장은 관내 취약계층 어르신을 돕는 연제구노인복지관 관계자들을 격려했다.

두 기관장은 ”코로나19에도 불구하고 매년 지역사회 상생협력과 발전을 위해 도움을 주는 한국마사회 부산연제지사에 감사의 마음을 전한다“고 말했다.

배기한 마사회 연제지사장은 “코로나19로 어려움을 겪는 지역 어르신에게 조금이나마 힘을 보탤 수 있게 돼 뜻깊게 생각하며, 공공기관으로서 사회적 가치를 찾는 활동을 지속적으로 전개해 나가겠다”고 말했다.

한국마사회 부산연제지사는 코로나19로 인한 경영악화 등 어려움에도 불구하고, 최근 기부사업 공모를 통해 지역사회 코로나19 극복과 전통시장 활성화 지원 등으로 연제구 관내에 2000만원을 기부하는 등 다양한 나눔을 실천하고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr