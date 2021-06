경남도, 전통시장 경쟁력 강화 위해 시장매니저 배치한다

도내 10개 시장에 배치, 정부 및 도 공모사업 등 추진 지원

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 올해 하반기부터 시장 관련 전문성을 갖춘 시장 매니저를 지원한다고 2일 밝혔다.

시장 매니저는 정부와 지자체 지원 공모 사업 기획 및 추진, 전통 시장 온라인 장보기 사업 전담 지원, 전통 시장 이벤트 및 축제 지원 등의 업무를 담당한다.

그동안 전통 시장 상인들은 중앙부처 및 도 공모사업을 추진할 때 사업 계획 작성, 정보 공유 등에 어려움을 겪어 제대로 지원을 받지 못하는 경우가 빈번했다.

이에 도는 매니저를 시장에 배치해 현재 오프라인 중심 판매에 머물러 있는 전통시장이 새로운 판로를 개척할 수 있도록 지원한다는 계획이다.

전통 시장 상인회에서 시·군을 통해 11일까지 사업계획서 등을 작성해 시장 매니저 지원 사업을 신청하면 경남도가 선정 기준에 따라 10개 시장을 선정한다.

아울러 이번 전통 시장 매니저 지원 사업은 성과 분석을 통해 지원 규모 등을 확대해 나갈 계획이다.

