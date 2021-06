롯데칠성음료, '무라벨' 제품 브랜드 데이 진행

[아시아경제 이승진 기자] 롯데칠성음료가 ‘환경의 날(매년 6월5일)’을 맞아 3일부터 5일까지 ‘롯데칠성음료 네이버 브랜드스토어’에서 무라벨 제품 브랜드 데이 이벤트를 진행한다.

이 행사는 최근 환경을 생각하는 가치 소비가 대두되고 친환경 제품을 찾는 소비자가 늘어남에 주목해, 국제사회가 환경보호를 위해 제정한 환경의 날을 맞아 기획됐다.

롯데칠성음료는 행사 기간 동안 당사가 직접 운영하는 ‘롯데칠성음료 네이버 브랜드스토어’에서 ‘아이시스 ECO’, ‘칠성사이다 ECO’, ‘무라벨 칸타타 NB캔’, ‘트레비 ECO’등 무라벨 제품을 합리적인 가격에 구매할 수 있는 즉시 적용 가능한 할인쿠폰을 지급한다.

기간 중 친환경 캠페인의 일환으로 무라벨 제품 판매금액의 2%를 해피빈을 통해 환경단체에 기부한다. ‘칠성사이다 ECO’, ‘트레비 ECO’를 구매한 소비자들에게 무라벨 제품 용기를 수거할 수 있는 다용도 수거백도 한정 수량 증정할 예정이다.

한편 롯데칠성음료는 지난해 국내 최초 무라벨 생수인 ‘아이시스 8.0 ECO’를 출시를 시작으로 무라벨 칠성사이다 ‘칠성사이다 ECO’, 캔 몸체에 디자인을 직접 인쇄한 프리미엄 RTD 커피 ‘칸타타 NB캔’, 무라벨 탄산수 ‘트레비 ECO’를 선보이는 등 친환경 정책에 발맞춰 환경 보호를 위한 기업의 사회적 책임을 다하고 있다.

