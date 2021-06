올리브영, 3일부터 대규모 '올영세일'…최대 70% ↓

3~9일 정기 세일 돌입…여름 시즌·상반기 결산 인기 상품 대거 선봬

바디, 클렌징, 네일 등 시즌 카테고리 대전

프리미엄 화장품, 新트렌드 상품 등 세일 라인업 확대

[아시아경제 김유리 기자] CJ올리브영이 여름을 맞아 대규모 정기 세일을 펼친다.

올리브영은 오는 3일부터 9일까지 7일간 여름 시즌 상품과 상반기 인기 상품을 최대 70% 할인하는 상반기 결산 '올영세일'을 실시한다고 2일 밝혔다. 전국 매장과 공식 온라인몰에서 진행된다.

여름을 맞아 바디, 클렌징, 네일 등 시즌 카테고리 인기 상품을 할인 판매하며 프리미엄 화장품, 최신 트렌드를 보여줄 신상품 등도 할인에 나선다. 세일 기간 매일 다른 특가 상품을 깜짝 공개하는 '오늘의 특가', 대표 인기 상품을 높은 할인율로 선보이는 '단독 특가', 주요 매장에서 자체적으로 상품을 선정해 추가 할인하는 '우리 매장 단독 특가' 등이다.

올리브영은 "특히 '선착순 특가·증정' 행사를 3회로 확대, 세일 첫날인 3일과 7일, 9일에 각각 열린다"고 말했다. 3일에는 '아벤느 오떼르말'을 선착순 증정하며 브랜드 '딜라이트프로젝트' '더마토리'의 대표 상품을 100원에 선착순 구매할 수 있다. 전국 매장에서는 개점 시간부터 1만원 이상 구매 시 1인 1개만 구매 또는 증정 수령 가능하며 온라인몰에서는 오전 10시와 오후 2시, 6시에 순차적으로 오픈된다.

세일 기간 매장에서는 컬러 상품 태그(Tag)를 통해 특가 상품을 확인할 수 있다. 세일 상품은 즉시 배송 서비스인 '오늘드림'을 통해서도 구매 가능하다. 이번 세일에 함께하는 주요 브랜드로는 ▲클리오 ▲닥터지 ▲바이오힐보 ▲피지오겔 ▲마녀공장 ▲웨이크메이크 ▲투쿨포스쿨 ▲코스알엑스 ▲셀퓨전씨 ▲세리박스 등이 있다.

올리브영은 오는 3일 자체 모바일 생방송 '올라이브'에서 올영세일 특집 방송을 선보인다. 오후 3시부터 70분간 올리브영 모바일 애플리케이션을 통해 '오늘의 특가' 상품과 주요 특가 행사를 소개하는 한편 온라인몰에서 당일 사용 가능한 시크릿 쿠폰, 경품 증정 등도 진행한다.

3일 하루 전국 매장에서는 카카오페이(머니) 결제 시 최대 5000원을 할인 받을 수 있다. 오전 10시부터 카카오페이를 통해 쿠폰을 선착순 발급 받아 일부 마트나 기차역 입점 매장을 제외한 대부분의 매장에서 당일 사용이 가능하다.

올리브영 관계자는 "올영세일은 합리적인 가격과 시즌 트렌드를 선도하는 상품, 파격적인 특가 마케팅으로 고객들에게 실속 쇼핑의 즐거움을 선사하는 업계 대표 행사로 자리매김했다"며 "여름의 시작과 함께 찾아온 이번 올영세일에서도 꼭 구매해야 하는 대표 인기 상품을 만나보길 바란다"고 말했다.

