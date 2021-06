[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 여수광양항만공사(사장 차민식, 이하 공사)는 1일자로 다음과 같이 승진 및 전보 인사를 단행했다.

<승진>

◇1급 서휘원 ◇2급 심인섭 ◇3급 박세훈, 설경철 ◇5급 △양대송, 권재현

<전보>

◇2급 △안전보안실 안전재난팀장 정하수

◇3급 △물류전략실장 송경준 △물류전략실 물류전략팀장 설경철

△물류단지부 권용재 △마케팅부 투자유치팀장 김일영

△뉴딜사업실 자동화사업팀장 박세훈

◇4급 △안전보안실 탁한수

◇6급 △안전보안실 나승주 △뉴딜사업실 황수범

◇7급 △뉴딜사업실 이창희 △항만시설부 강지정

