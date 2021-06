근로자 2명 질식사 고려아연 온산제련소 가동 중단, 중대재해 사고조사 착수

고용노동부, 산업안전 특별감독 … 안전보건공단, 안전보건시스템 심층조사 돌입

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산 울주군 고려아연 온산제련소가 지난달 30일 근로자 2명이 질식사한 것과 관련해 1일 공장 가동을 전면 중단하고 안전진단에 들어갔다.

고려아연 온산제련소는 사고원인과 안전조직 전반에 대한 시스템을 재점검한다고 이날 밝혔다.

고려아연 온산제련소에서는 지난 30일 컨테이너 청소작업을 하던 30대와 40대 근로자 2명이 숨지는 중대재해가 발생했다.

고용노동부와 안전보건공단은 5월 31일부터 고려아연 온산제련소를 대상으로 강도 높은 산업안전 특별 감독에 돌입했다.

안전보건공단 중앙사고조사단은 지난달 31일 조사에 착수해 사고원인과 대책 등에 관해 조사 중이다. 또 회사의 안전보건시스템에 문제가 없는지에 대한 심층조사를 벌여 보고서를 낼 계획이다.

고려아연은 1일 자 지역 언론 등에 경영진 일동 명의로 사과문을 냈다. 유가족을 비롯해 협력사와 국민께 사죄한다는 내용의 광고를 게재했다.

고려아연은 사과문에서 “머리 숙여 사과드립니다”라며 “사고 수습 및 관계 기관의 사고 원인 조사에 적극적이고 성실하게 임하고, 결과에 따른 모든 책임을 다하겠다”고 밝혔다.

또 “유가족에 대한 지원에도 최선을 다하겠다”고 했다.

