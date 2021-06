제주 드림타워 복합리조트 "렌터카 이용 시 점심시간 식음업장 15% 할인"

[아시아경제 김유리 기자] 제주 드림타워 복합리조트는 렌터카 이용객에게 식음업장 이용 시 15% 할인혜택을 제공할 예정이라고 1일 밝혔다.

렌터카 이용 기간 동안 호텔 내 식음업장에서 점심시간대(매일 오전 11시30분~오후 3시) 식음업장 이용 시 15% 할인혜택을 받을 수 있다. 'JAR 제주공항렌트카' '무지개 렌트카' '돌하루팡' 이용 시 가능하다. 렌터카 예약 확인서 또는 영수증, 바우처를 제시하면 된다. 각종 메뉴 및 세트메뉴, 디저트, 음료 및 주류 등도 이용 가능하며 다른 프로모션과 중복 할인은 불가하다. 기간은 이날부터 8월31일까지다.

제주 드림타워 복합리조트에는 14개의 레스토랑과 바가 마련돼 있다. 오픈 키친에서 즉석으로 메뉴를 제공하는 인터네셔널 뷔페 '그랜드 키친', 전용 화덕에서 구워낸 베이징덕, 딤섬, 탄탄면 등을 맛볼 수 있는 '차이나 하우스', 통유리창 너머 제주 풍경과 함께 이탈리아 요리를 즐길 수 있는 '카페 8', 한식당 '녹나무' 등이다. 38층 '스테이크 하우스' '라운지 38'도 있다.

한편 'JAR 제주공항렌트카'는 제주 드림타워 복합리조트에서 차를 받고 돌려줄 수 있는 원스톱 서비스를 제공한다. 렌터카 비용에 별도 금액을 추가하면 픽업·리턴 서비스(오전 9시~오후 6시)를 제주 드림타워 복합리조트 정문에서 받을 수 있다. 예약은 'JAR 제주공항렌트카' 홈페이지를 통해 가능하다.

제주 드림타워 복합리조트는 국내 첫 도심형 복합리조트로 지난해 12월18일 개장했다. 제주 최고 높이(38층 169m)와 함께 1600개의 올스위트 콘셉트 객실, 14개의 레스토랑·바, 제주 바다와 제주공항을 내려다보는 8층 풀데크, 국내 첫 K패션 쇼핑몰 HAN 컬렉션 등을 갖췄다.

