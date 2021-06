무제한 스트리밍으로 시청 가능

[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡은 쿠팡플레이를 통해 영화 '미나리'를 독점 공개한다고 1일 밝혔다. 해당 서비스는 6월 30일부터 제공될 예정이다.

'미나리'는 1980년대 희망을 찾아 낯선 미국으로 간 한국 가족의 특별한 여정을 담은 영화다. 순자 역을 맡은 배우 윤여정이 제93회 아카데미 시상식에서 한국 배우 최초로 연기상(여우조연상)을 수상하며 더욱 많은 관심을 모았다.

김성한 쿠팡플레이 총괄 디렉터는 "전 세계의 관심을 받은 영화 미나리는 이달 말부터 쿠팡 와우 회원이라면 무제한 스트리밍으로 감상할 수 있다"며 "앞으로도 다양한 양질의 영화 콘텐츠를 보다 신속히 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 했다.

