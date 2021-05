롯데百, 상반기 뷰티 어워즈 행사…10% 할인 혜택

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데백화점은 올해 1월~5월 온·오프라인에서 가장 많이 팔린 화장품 20개 품목을 선정해 ‘2021 상반기 뷰티 어워즈’를 발표한다고 1일 밝혔다.

올해 상반기에는 간편하면서도 지속력이 높은 쿠션, 파우더 품목들이 가장 많은 판매량을 기록했다. 미세먼지와 자외선을 차단해주는 선크림류의 성장세도 두드러졌다. 이번 어워드의 쿠션 부문은 입생로랑의 엉크르드 뽀, 파우더 부문은 메이크업 포에버의 UHD 파우더, 선크림 부문은 자연스러운 톤업 기능이 포함된 랑콤의 UV 엑스퍼트 유스 쉴드 밀키 브라이트가 각각 1위를 차지했다.

또한 코로나19로 위생을 중요시하는 고객들이 늘어나며 바디워시, 미용비누, 풋 케어 등 개인 위생 관련 품목들이 전년 대비 80~90%대 신장세를 보였다. 그 중 가장 판매량이 많은 상품은 클렌징 부문 1위인 헤라의 멜라솔브딥 클렌징 폼이다.

롯데백화점은 이번 어워즈를 기념해 4일부터 13일까지 화장품 20개의 부문별 1위 상품 구매 고객들에게 브랜드별 스테디셀러 샘플 증정 등의 혜택을 제공한다. 이와 함께 선정된 17개 브랜드 구매 시 10% 상당 금액 할인, 구매금액대별 5~10% 상당의 모바일 롯데상품권 증정 등의 특별 혜택을 제공한다.

롯데백화점 관계자는 “고객들이 실제 구매한 수량을 집계해 가장 많은 선택을 받았던 화장품을 선정한 이번 2021년 상반기 뷰티 어워즈가 고객들에게는 검증된 인기 화장품들을 실속가에 구매할 수 있는 기회가 될 것 ”이라고 말했다.

