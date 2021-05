나경원 "정권교체 못하면 정치일선에서 물러나겠다"

31일 MBC '100분 토론' 국민의힘 당대표 후보자 토론회에서 각오 밝혀

[아시아경제 금보령 기자] 차기 국민의힘 당권에 도전한 나경원 전 의원이 31일 "야권통합 단일후보를 만들어 정권 교체 승리하지 않으면 정치 일선에서 물러나겠다"는 입장을 내놨다.

나 전 의원은 이날 오후 10시40분부터 진행된 MBC '100분 토론' 국민의힘 당대표 후보자 토론회 마무리발언에서 이 같은 각오를 밝혔다.

나 전 의원은 "우리 당 지지율이 한 자릿수로 떨어졌을 때도 누군가 당 해체를 요구하고 떠날 때도 당을 지켜준 당원 동지, 국민 여러분이 있어 5년 만에 정권 교체를 꿈꾸게 됐다"며 "정권 교체를 반드시 해야 한다"고 강조했다.

이어 그는 "제 정치 인생을 내년 정권 교체에 걸었다"며 "연어는 알을 낳고 제 몸을 내줘 새끼의 자양분이 된다. 정권 교체의 자양분이 되겠다. 분열 아닌 통합의 리더십으로 국민 승리를 안겨드리겠다"고 목소리 높였다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr