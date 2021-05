이준석 "젊은 사람이 정치하려면 화교설은 기본이고 히틀러 소리까지 겪어야 한다"

[아시아경제 김소영 기자] 국민의힘 당대표 예비경선에서 1위를 차지한 이준석 전 최고위원이 그간의 고충을 토로하며 자신을 향한 박진영 더불어민주당 부대변인의 '히틀러' 비유에 대해 직격했다.

이 전 최고위원은 31일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "오늘은 히틀러 소리까지 들었다"며 "히틀러 같은 파시스트는 권력을 한손에 움켜쥐려고 한다"고 운을 뗐다.

이어 "보통 그런 사람은 공정한 경쟁 같은 것 언급 안 한다. 자신이 가진 임명권이나 권한을 최대한 활용할 생각을 한다"고 설명했다.

그러면서 "젊은 사람이 정치하려면 부모님 화교설은 기본이고 히틀러 소리까지 겪어야 한다"며 "그리고 그걸 뚫고 나면 장유유서에 동방예의지국, 벼는 고개를 숙인다 까지 있다"며 그간 자신을 향해 쏟아진 발언들을 나열했다.

이어 "그걸 다 뚫으면 끝나겠느냐, 아니다"라며 "라인 타고 몹(mob·게임 속 적)들 계속 나올 것이다. 결국 기득권의 타워를 깨야한다"고 강조했다.

앞서 이날 박진영 민주당 부대변인은 이 전 최고위원을 향해 "그 남자에게서 히틀러의 향기가 난다"며 거센 비난을 쏟아냈다.

박 부대변인은 자신의 페이스북에 올린 글에서 "중진 단일화가 없으면 이준석이 되겠다"며 "전에도 말했지만 2가지 측면에서 우려스럽다"고 밝혔다. 그는 "보수의 급진화는 자칫하면 극우가 된다"며 "이준석의 논리를 보면 사회적 약자나 소수에 대한 배려가 전혀 없다"고 비판했다.

이어 "한국판 스킨헤드가 나올 수 있다. 뉴라이트가 태극기라는 아스팔트 극우를 만든 것처럼. 페미니즘과의 사회갈등도 최고조에 오를 것"이라며 "전형적인 히틀러의 수법"이라고 주장했다.

또 "둘째는 민주당이 과연 이준석 현상을 타산지석으로 보고 급진적 혁신을 할 수 있겠느냐"며 "여차하면 1차 대전 후 독일 바이마르공화국 말기의 사민당처럼 죽도 밥도 아닌 정체불명 정당이 될 수 있다"고 경고했다.

그는 "빨리 이슈 전환해야 한다. 새로운 급진적 이슈를 만들지 못하면 늙은 정당 취급받을 것"이라고 했다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr