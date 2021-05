이철우 도지사, 대구경북 대학 총장 초청 간담회 … "지방소멸 공동대처"

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북도는 31일 도청에서 홍원화 경북대학교 총장 등 대구·경북지역대학교육협의회 소속 대학 총장 21명을 초청, 간담회를 개최하고, 지방소멸과 지역대학 위기 극복을 위한 공동대처 방안을 논의했다.

이철우 도지사는 "대학의 위기는 이제 시작이며, 인구가 감소하는 것은 막을 수가 없다"며 "대학과 지역의 피해를 최소화하려면 지자체와 대학이 함께 중장기적인 관점에 맞춰 대비해야 한다"고 간담회 취지를 설명했다.

경북도와 대구·경북지역 대학교육협의회 소속 21개 대학은 지방소멸과 지역대학 위기 극복을 위해 상호 협력하기로 하는 내용의 협약식을 가졌다.

경북도는 이번 협약에 따라 대학의 연구활동 지원과 함께 도 프로젝트를 공동수행할 방침이다. 대학은 4차산업, 바이오?헬스, 에너지, 교통, 문화?관광, 농수산업 등 연구 성과를 공유하게 된다. 또한 경북도와 대학은 연구기자재?시설 공동 활용, 연구인력 상호 교류, 상생협력협의회 구성 및 운영 등에 있어서 상호 협력키로 했다.

이철우 도지사는 "새로운 시대는 행정만으로 한계가 있어 전문가의 연구 역량이 절대적으로 필요하다"며 "대학 등 민간의 창의적 연구 역량을 행정에 융합시켜 공동연구, 아이디어 개발 등 연구중심 혁신도정 추진에 노력하겠다"고 강조했다.

