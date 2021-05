日 코로나19 전문가 올림픽 우려 표명 돌연 취소…스가 내각 입막음?

[아시아경제 권재희 기자] 코로나19에 관해 일본 정부에 조언하는 전문가들이 도쿄올림픽.패럴림픽 개최에 대한 우려 의견을 발표하려다 돌연 취소한 것으로 알려졌다. 이에 따라 스가 요시히데 정권의 압박에 '입막음' 당한 것이 아니냐는 의혹이 제기되고 있다.

31일 마이니치신문에 따르면 일본 정부가 코로나19 대응을 위해 의료 전문가 등으로 구성한 코로나19 대책 분과회는 코로나19 감염 확산 와중에 올림픽을 추진하는 것에 대한 부정적 견해를 발표하려고 했으나 정식 논의를 하지 못하고 준비 움직임이 중단됐다.

분과회 내부에서 올림픽 개최에 관한 우려가 커진 가운데 감염 상황을 4단계로 나눠 단계별로 올림픽에 관해 제언하려고 준비 중이었으나 '전문가들이 단계별 대응을 거론하는 것을 정부가 싫어한다'는 메시지가 전달되면서 무산된 것으로 알려졌다.

분과회 사무국은 일본 총리와 내각을 보좌·지원하는 정부 기관인 내각관방이 맡고 있다.

회의는 사전에 주요 구성원이 안건을 논의하고 오미 시게루 분과회 회장이 정부와 내용을 면밀하게 조율하는 방식으로 운영되고 있어 의견 표명이 자유롭지 않은 구조로 보인다.

분과회의 한 구성원은 일본 정부가 양해하지 않으면 "분과회를 열 수 없다"고 실태를 지적했다.

분과회가 올림픽에 관해 제언하려고 했던 내용은 일본 정부의 계획과는 상당히 다른 내용이었던 것으로 알려져 입막음 논란이 예상된다.

이들은 감염 확산이 두 번째로 심각한 3단계인 경우 올림픽을 개최하려면 '무관중 개최 등으로 대회 규모를 매우 축소하지 않으면 다시 감염이 확산할 우려가 있다'는 입장이었다고 마이니치는 전했다.

감염이 가장 심각한 4단계 상황에 관해서는 올림픽 취소를 직접 언급하지는 않았으나 '개최하면 의료 압박이 더욱 심각해질 위험이 있다'고 경고할 계획인 것으로 알려졌다.

통상 긴급사태가 발효된 상황이면 4단계, 긴급사태보다 수위가 낮은 만연 방지 등 중점조치가 시행 중이면 3단계에 속하는 것으로 볼 수 있다.

결국 분과회는 긴급사태 발효 중에는 올림픽을 개최해서는 안 된다는 의견을 우회적으로 표명하거나 이보다 약간 개선한 3단계 상황이라도 개최하려면 무관중으로 해야 한다는 의견을 메시지를 던지려다 스가 정권을 의식해 멈칫한 것으로 풀이된다.

실제로 분과회 구성원인 다테다 가즈히로 도호대 교수는 "도쿄에 긴급사태 선언이 나온 상황에서 올림픽이 가능하다고 생각하지 않으며, 하면 안 된다는 것이 다수의 일치된 의견"이라고 기자들에게 밝혔다고 마이니치는 전했다.

스가 총리가 올림픽 때 경기장에 관중을 수용하는 방안에 의욕을 보인 것이 전문가들이 제 목소리를 내지 못하는 이유와 관련해 주목된다.

스가 총리는 28일 기자회견에서 긴급사태 중에도 야구나 축구 관람객을 입장시킨 경험 등을 거론하며 도쿄올림픽 때 관중을 수용하는 구상에 의욕을 보였다.

요미우리신문은 일본 정부가 유전자 증폭(PCR) 검사 등에서 음성 판정을 받았다는 1주일 이내의 증명서를 받은 관람객을 도쿄 올림픽·패럴림픽 때 경기장에 입장시키는 방안을 검토 중이라고 복수의 일본 정부 관계자를 인용해 31일 보도했다.

최근 긴급사태 연장을 결정한 스가 총리는 코로나19 백신 접속 속도를 높여서 확진자 수를 줄인 뒤 관람객 입장시키는 방안을 추진할 가능성이 엿보인다.

그는 매일 백신 접종 상황을 점검하고 있으며 자위대가 운영하는 도쿄의 대규모 접종센터 예약이 다 차지 않았으면 "왜 채워지지 않았느냐"며 불만을 드러내고 있다 얘기가 전해진다고 산케이신문이 31일 분위기를 전했다.

