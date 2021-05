개인만 나홀로 순매수…테이퍼링 우려로 변동성 장세 전망

[아시아경제 이선애 기자] 31일 국내 증시가 상승 출발한 가운데 소폭의 등락을 보이고 있다. 개인만 코스피와 코스닥 양 시장서 나홀로 순매수다.

이날 오전 9시13분 현재 코스피는 전일대비 0.22% 하락한 3181.66을 기록중이다. 코스피는 3.33P 상승한 3192.06(0.1%↑)으로 출발했다. 코스닥은 0.25% 상승한 979.92를 기록중이다. 코스닥은 1.54P 상승한 979.00(0.16%↑)으로 장을 시작했다.

개인이 홀로 매수 포지션을 취하고 있는 반면 외국인과 기관은 동반 매도세를 보이고 있다. 개인은 코스피 시장서 1678억원, 코스닥 시장서 306억원을 사들이고 있다. 외국인은 616억원, 175억원 매도 우위다. 기관 역시 1078억원, 104억원어치 순매도중이다.

코스피 업종별로는 통신업(+0.28%), 운수창고업(+0.25%), 철강금속업(+0.20%)이 강세를 보이고 있으며, 화학업(-0.03%), 비금속광물업(-0.02%) 등은 내림세다.

코스닥 업종별로는 방송서비스업(+0.59%), 화학업(+0.37%), 통신장비업(+0.33%)이 강세를 보이고 있으며, 정보기기업(-0.05%), 인터넷업(-0.02%) 등은 내림세다.

한편 6월 국내 증시는 코로나19 백신 접종률 상승과 기업 실적 상향 기대감 속에서도 미국의 테이퍼링(양적완화 점진적 축소) 우려 지속 및 투자심리 위축 등으로 변동성 장세를 이어갈 것으로 전망된다.

주목해야 할 주요 국내외 이벤트로 31일 중국의 5월 제조업 PMI 지수 발표, 6월 1일 한국 5월 수출입 동향 및 미국의 ISM 제조업 지수 발표, 2일 한국 5월 소비자 물가 발표 등을 거론했다.

김대준·김성근 한국투자증권 연구원은 "그동안 코스피 상승률과 수출 증가율이 대부분 동일한 방향성을 보였기 때문에 5월 수출 증가는 국내 증시에 우호적인 재료가 될 가능성이 높다"며 "자동차, 가전 등 소비 관련 품목의 수치가 개선되고 있어 수출 호조가 주가 반등을 이끌어 낼 수 있을지 지켜 볼 필요가 있다"고 설명했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr