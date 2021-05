콘진원 공모 우수작, 왓챠 오리지널 콘텐츠로 제작

개인창작자 영상콘텐츠 기획안 공모

한국콘텐츠진흥원은 창작자 대상 공모로 독창적인 기획안을 발굴한다. 드라마와 예능·교양, 다큐멘터리 등이다. 드라마는 숏폼과 시트콤으로 나눠 뽑는다. 대상 수상작에는 상금 3000만원이 돌아간다. 예능·교양과 다큐멘터리도 장편과 시리즈로 분류해 모집한다. 대상 수상작에는 각각 1000만원을 준다.

우수작 열다섯 편은 왓챠 오리지널 콘텐츠로도 제작된다. 전문가 컨설팅 등을 제공해 제작으로 이어질 수 있도록 유도한다. 특히 세 편에는 제작비 지원은 물론 왓챠 편성까지 진행한다. 자세한 내용은 콘진원 누리집 참조.

한편 콘진원은 지난해 2월부터 중소 방송영상 제작사를 대상으로 기획안을 공모했다. 작품 405편을 접수했으며 전문가 심사를 거쳐 마흔다섯 편을 선정했다. 관계자는 "다섯 편을 최종 선정해 기획안 완성화와 기획개발·제작 연계 지원을 이어간다"며 "연내 제작될 수 있도록 각각 추가 제작지원금 1억3000만원을 지급할 예정"이라고 했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr