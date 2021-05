G마켓·옥션, 탑 브랜드위크…상반기 인기 브랜드 할인전

[아시아경제 임춘한 기자] G마켓과 옥션은 다음달 9일까지 올해 상반기 소비자에게 좋은 반응을 얻었던 브랜드를 할인가에 선보이는 ‘탑 브랜드위크’를 진행한다고 31일 밝혔다.

이번 행사 기간 동안 모든 고객에게 15% 할인쿠폰을 제공한다. 1만원이상 구매 시 최대 3000원까지 할인이 가능하다. 특별히 멤버십 회원인 스마일클럽에게는 15% 할인쿠폰이 매일 1장씩 더 지급된다. 브랜드 중복 할인쿠폰도 제공한다. 브랜드사에 따라 최대 20% 추가 할인 받을 수 있다. 100대 베스트 미니샵 상품 구매 시 스마일페이에 등록된 삼성카드를 이용해 결제하면 10% 중복할인 혜택도 받을 수 있다.

특가 상품도 다양하게 마련했다. 다음달 2일까지 G마켓에서는 한율 흰감국 톤업 크림과 산들박하 라인, 지퍼락·스노우라인 캠핑박스 등을 특가에 만나볼 수 있다. 옥션에서는 설화수 인기선물세트와 상품권, 브리즈 항균플러스 깨끗한향 등을 판매한다.

이베이코리아 관계자는 “상반기 좋은 반응을 얻었던 브랜드와 인기 상품들을 모두 모아 다시 한번 특가에 선보인다”며 “강력한 할인 혜택을 더한 만큼 꼭 필요한 식품, 생필품 및 뷰티 제품을 구매할 좋은 기회가 될 것”이라고 말했다.

