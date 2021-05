광주서 열린 국민의힘 1차 합동연설회…디지털 전문가 이영 후보 ‘주목’

이색 연설로 눈길 끈 디지털전문가 이영

[아시아경제 호남취재본부 박창원 기자] 국민의힘 전당대회 1차 합동연설회(제주.광주.호남)가 30일 오후 2시 더불어민주당의 아성 광주 에서 열렸다.

김대중컨벤션센터 열린 이날 합동연설회는 예비경선을 통과한 이준석, 주호영, 나경원, 홍문표, 조경태 등 5명의 당 대표 후보와 최고위원 4자리를 두고 경합을 벌이고 있는 김재원, 도태우, 배현진, 원영섭, 이영, 정미경, 조대원, 조수진, 조해진, 천강정 후보 등이 자리를 함께했다.

각자 7분의 시간이 주어진 정견발표에서는 청년 최고위원에 출마한 이영 의원의 연설이 주목받았다. 대한민국 정치에 과학기술 전문가의 필요성을 강조한 연설이 신선하다는 평가다.

드론과 AI를 활용한 이색 전당대회 풍경을 만든 이영 후보는 국민의힘 지도부에 들어가 내년 대선을 승리로 이끌고, 대한민국을 바로 세우고자 최고위원 선거에 출마했다고 밝혔다. 그는 “디지털로 정치혁신, 데이터로 정권교체!”라는 슬로건으로 ▲당내 데이터센터 구축 ▲디지털 소통 플랫폼 구축 ▲디지털 공천 시스템 구축 등을 공약으로 제시했다.

이영 후보는 “팀을 짤 때에는 서로의 직무가 겹치지 않는 사람들로 구성해야 한다”면서, “최고위원 중에 적어도 한 명 정도는 디지털 전문가, 사이버 전문가가 필요하지 않겠냐”며 지지를 호소했다.

또한 그는 “지난 대선에서 드루킹에 당했을 때, 지난 총선에서 민주당 빅데이터에 당했을 때, 우리에게 어떤 변화가 있었습니까?”라고 반문하며 “다가오는 대선에서 빅데이터 기반의 필승 전략을 마련해야 한다.”고 강조했다.

이영 후보는 카이스트 대학원 최초로 암호학을 전공했고, 국방부 정보화책임관(CIO) 자문위원, 사이버작전사령부 자문위원을 역임했다. 국민의힘 내 유일한 IT 벤처 전문 국회의원으로서 21대 국회에 입성했다. 지난 4.7 재보궐선거에 중앙선거대책위 디지털유세본부장, 서울시장 선대위 빅데이터 전략분석 본부장을 맡아 디지털 선거 승리를 이끌어냈다는 평가를 받았다.

호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr