유기한 게 아니랬는데…입양됐던 40대 여성 "친부모를 찾습니다"

[아시아경제 황수미 기자] 출생 후 얼마 지나지 않아 아동복지시설에 맡겨진 후 국내 한 가정에 입양됐던 박소희(40)씨가 친부모를 찾고 있다는 사연이 전해졌다.

30일 연합뉴스에 따르면 박씨는 최근 아동권리보장원 입양인지원센터에 도움을 요청하는 사연과 사진 자료 등을 보냈다. 박씨는 1981년6월7일 오후 10시30분 경 '경남 진주시 강남동 216-30번지' 앞에서 발견됐다. 이틀 후 창원시청의 의뢰로 마산애리원에 맡겨진 박씨는 한 달 뒤인 7월11일 국내 입양됐다.

창원시청에 남아 있는 아동 카드에는 이름 '박소희'와 생년월일 '1981년6월2일'이 적혀있다. 또한 그의 친부모 정보는 '불명'으로 나와있다고 전해졌다.

박씨는 최근에서야 양부모로부터 자신이 마산애리원에서 입양됐다는 사실을 들었고, 이후 관련 기관 등을 방문하는 등 친부모를 찾아 나선 것으로 알려졌다.

특히 박씨는 마산애리원을 관할하는 창원시청을 방문했을 때, 담당 팀장으로부터 "친부모로 추정되는 분들이 7∼8년 전 시청을 찾아와 딸을 찾았었다"는 희망적인 말을 들었다고도 했다.

당시 부모는 그 팀장에게 "아이를 유기한 것이 아니었고, 아는 분께 잠깐 맡겼었다. 이제라도 딸을 찾고 싶다"고 말하며 안타까워했다고 한다. 친부모는 딸이 아동복지시설에 맡겨졌다는 사실도 뒤늦게 알았다고 했다. 하지만 아쉽게도 당시 친부모로 추정되는 그들은 연락처를 남기지 않고 떠난 것으로 전해졌다.

박씨는 현재 결혼해서 가정을 꾸리고 익산에 거주하고 있으며, 익산경찰서에 실종아동 등으로 유전자 정보를 제출한 상태다.

한편, 지난 24일 보건복지부와 경찰청에 따르면 작년 한 해 동안 청소년을 포함해 만 18세 미만(신고 당시 기준) 아동이 실종됐다는 신고는 총 1만9천146건이었다. 또한 최근 4년간 실종아동 신고 현황을 살펴보면 2017년 1만9천956건, 2018년 2만1천980건, 2019년 2만1천551건 등 연간 2만 건 안팎을 나타냈으며 올해는 4월까지 6천68건이 신고됐다.

이처럼 해마다 아동이 실종됐다는 신고가 2만 건 안팎에 이르는 가운데, 작년 실종아동 가운데 36명이 아직 가족의 품으로 돌아가지 못한 것으로 나타났다.

우리나라는 2007년부터 매년 5월25일을 '실종아동의 날'로 정한 이후, 실종아동에 대한 사회적 책임을 환기하고 국민들의 지속적 관심을 확대하기 위해 노력하고 있다. 지난 25일엔 올해로 15번째 실종아동의 날을 맞이해 기념행사를 열고 실종아동에 대한 사회적 관심을 촉구하는 다양한 홍보 활동을 펼치기도 했다.

황수미 인턴기자 choko216@asiae.co.kr