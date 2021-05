LGD 임직원 가족 봉사단, 민통선 지역에 귀룽나무 600그루 식재

[아시아경제 김혜원 기자] LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 23,400 전일대비 550 등락률 +2.41% 거래량 3,616,826 전일가 22,850 2021.05.28 15:30 장마감 관련기사 LGD, 국제 권위 디스플레이 전시회서 최우수 부문 2관왕 [클릭 e종목] "뚜렷한 성장세 LG디스플레이, 올해 영업익 3兆 육박 전망""스마트폰용 OLED 패널, 내년 39% 성장…중국 추격이 큰 위협" close 가 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 강화의 일환으로 환경을 보호하고 건강한 생태계를 지켜나가기 위한 사회공헌 활동에 나섰다.

LG디스플레이 임직원 가족 봉사단은 6월 세계 환경의 날을 앞두고 DMZ 인근의 민간인통제선(민통선) 지역을 찾아 생태숲 복원을 위해 귀룽나무 600그루를 식재했다고 30일 밝혔다.

DMZ 인근 지역은 오랜 시간 동안 사람의 손길이 닿지 않아 한반도에서 가장 다양한 생물이 서식중인 곳으로 알려져 있다. 생태학적 보존 가치가 높아 환경 보호가 필요한 장소로 꼽힌다.

이에 LG디스플레이 임직원 봉사단은 해마다 반복되는 가뭄과 수해로 훼손된 민통선 지역의 하천인 수내천 일대에 나무를 심어 생태숲을 복원하고, 건강한 생태계를 보존하는 데 힘을 보탰다.

이날 봉사단이 심은 나무는 '나무 돌보미'를 자처한 600여명의 임직원이 지난 한달 동안 각 가정에서 정성껏 키워온 귀룽나무 묘목이다. 열매가 많고 생태계를 교란시키지 않는 토종 종자인 귀룽나무는 동물들의 보금자리이자 식량 창고가 될 전망이다.

두 아이와 함께 나무심기에 참여한 최창현 책임은 "지속가능한 환경과 생태계에 대해 생각해볼 수 있는 뜻 깊은 시간이었다"면서 "앞으로 우리 아이들이 살아갈 지구를 지키기 위한 일들을 찾아 더 많이 실천해 나가겠다"고 소감을 전했다.

