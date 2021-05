2050 탄소중립위 출범식…文대통령 "세계 온실가스 감축노력 동참"

2021 P4G 서울녹색미래 정상회의 앞두고 행사 열려…국제사회에 탄소 중립 의지 표명

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 29일 '2050 탄소중립위원회' 출범식에 참석해 세계 온실가스 감축 노력에 대한민국도 적극적으로 동참하겠다는 뜻을 밝혔다.

이번 행사는 '2021 P4G 서울 녹색미래 정상회의'를 앞두고 국제사회에 탄소중립 의지를 표명하는 의미도 담고 있다.

청와대는 이날 "문 대통령은 오후 2시 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 ‘2050 탄소중립위원회 출범식에 참석했다"고 밝혔다.

30일 개막하는 2021 P4G 서울 녹색미래 정상회의을 앞두고 개최된 출범식에는 공동위원장(국무총리, 민간위원장), 당연직 정부위원(18명), 각계를 대표해 위촉된 민간위원(77명) 등이 함께 했다.

청와대는 "2050 탄소중립 달성을 위해 향후 30년간 우리 경제·사회 모든 영역의 대전환을 주도하기 위한 최상위 컨트롤타워로서 대통령 직속으로 설치됐다"면서 "탄소중립 사회로의 전환을 위해 국가의 주요 정책을 심의·조정하는 등 중추적 역할을 맡게 된다"고 설명했다.

위원회는 기후변화 대응, 에너지 혁신, 경제 산업 생태계 혁신, 녹색생활 실천, 공정하고 포용적 전환, 과학기술 혁신, 국제 협력, 국민 참여·소통 등 다양한 영역과 이슈에 관한 국가 정책을 심의·조정하는 역할을 맡게 돼 다른 어떤 위원회보다 구성과 역할이 포괄적이고 종합적이라는 게 청와대 설명이다.

한편 위원들에게 전달되는 위촉장은 버려진 종이 상자를 활용해 세상과 소통하는 업사이클링 아티스트 정현철 작가가 제작했다.

문 대통령은 이날 인사말을 통해 국제사회의 책임 있는 일원으로 전 세계 온실가스 감축 노력에 적극 동참하겠다는 뜻을 전했다. 위원회 출범식 하루 뒤에는 같은 장소인 동대문디자인플라자에서는 ‘2021 P4G 서울 녹색미래 정상회의’가 개최될 예정이다.

