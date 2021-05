한은 "고소득층이 소비회복 주도…민간소비 개선세"

올해 경제성장률 전망치 3.0%→4.0% 상향조정

[아시아경제 김은별 기자] 올해 코로나19 사회적 거리두기 완화, 정부 지원책 등에 힘입어 민간소비가 개선세를 보일 것으로 예상되는 가운데 특히 고소득층이 소비회복을 주도하고 있다고 한국은행이 밝혔다.

한은은 지난 27일 내놓은 '2021년 5월 경제전망'에서 "향후 민간소비는 소비심리가 회복되고 소득여건 부진도 완화되면서 개선흐름을 이어갈 것으로 전망된다"며 이같이 밝혔다.

한은이 매달 발표하는 소비자동향지수(CSI)를 소득분위별로 보면, 월소득 400만원 이상의 고소득층 의류비지출전망 CSI는 이번달에 100.5(2019=100)를 기록했다. 특히 고소득층 의류비지출전망 CSI는 3월부터 3개월 연속 기준선인 100을 웃돌아 '낙관'적으로 보는 사람들이 더 많았다. 달리 말하면 올해 봄부터는 의류비 등에 지출을 늘리겠다고 밝힌 고소득층이 아닌 사람보다 더 많았다는 뜻이다.

반면 중저소득층의 의류비지출전망 CSI는 이번달에 여전히 95.2 수준으로 100을 밑돌고 있다.

한은은 "부문별로는 지난해 크게 위축됐던 대면서비스 소비가 개선세를 이끌 전망"이라며 "지난해 크게 늘었던 내구재 소비는 점차 둔화되고 있는 반면, 대면서비스와 의복 등 준내구재는 외부활동 증가 등으로 점차 확대되고 있다"고 밝혔다.

가계소득도 고용상황 등이 점차 개선되면서 부진이 완화할 것으로 예상했다.

취업자수 증가폭이 확대되고, 임금수준에 대한 기대도 점차 개선되고 있어 소비에 긍정적인 영향을 미칠 것이란 분석이다.

코로나19 이후 축적된 가계의 구매력과 정부 지원정책 등은 향후 소비 회복에 기여할 것으로 예상되고 있다. 가계동향조사에 따르면 가계저축률은 2019년 1분기 24.2%에서 지난해 1월 3.17%, 올해 1월 31.1% 수준을 기록하고 있다. 코로나19로 소비하지 못하고 남겨둔 돈이 많은데, 앞으로 정부 지원정책 등을 펼치면 소비로 이어질 수 있다는 전망이다.

한은은 "1차 추경(3월25일)에서 소상공인 등 피해지원에 8조4000억원, 고용관련 지원에 2조5000억원이 배정되는 등 취약계층에 대한 소득지원이 올해도 지속될 예정"이라고 설명했다.

한편 한은은 올해 한국의 국내총생산(GDP) 성장률은 4.0%를 기록할 것으로 전망했다. 올해 민간소비는 2.5%, 내년에는 3.5%까지 늘어날 것으로 예상했다.

