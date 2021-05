중기부, 수출바우처 2차 참여기업 모집…"930곳 지원"

[아시아경제 이준형 기자] 중소벤처기업부는 '2021년 수출바우처사업' 2차 참여기업을 모집한다고 30일 밝혔다. 모집 기간은 31일부터 다음달 18일까지다. 신청은 수출지원기반 활용사업 홈페이지에서 온라인으로만 할 수 있다.

수출바우처사업은 내수·수출 중소기업이 기업 규모와 역량에 맞는 맞춤형 해외마케팅 서비스를 이용할 수 있도록 지원하는 사업이다. 중기부는 2차 모집에 337억원 규모의 예산을 편성해 930여개 기업을 지원할 계획이다.

중소기업기본법상 중소기업이면 모두 참여할 수 있다. 중기부는 '성장바우처'와 '혁신바우처'로 분류를 나눠 기업을 모집한다. 성장바우처는 ▲내수 ▲초보 ▲유망 ▲성장 등 수출 성장단계별로 기업을 지원한다. 혁신바우처는 ▲스타트업 ▲브랜드케이(K) 기업 ▲규제자유특구 ▲스마트제조혁신 ▲신산업 및 케이바이오(K-Bio) ▲글로벌 강소기업 등 혁신성장 기업을 전략적으로 지원한다.

최종 선정된 기업은 지난해 수출 규모 등에 따라 최대 1억원까지 수출바우처를 지급 받을 수 있다. 바우처를 발급 받으면 등록된 수행기관을 통해 수출 전 과정에서 필요한 다양한 수출지원 서비스를 바우처 한도 내에서 자유롭게 이용할 수 있다.

한편 중기부는 지난달 해외마케팅 서비스 내 국제운송서비스 분야를 신설했다. 최근 급격한 물류비 상승 등으로 어려움을 겪는 중소기업의 부담을 완화하기 위해서다. 국제운송서비스 분야가 신설돼 해외거래선과 수출 계약을 맺은 상품의 국제 물류비도 수출바우처를 통해 최대 2000만원까지 지원 받을 수 있다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr