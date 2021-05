신학철 LG화학 부회장 "탈탄소, 블루오션 기회…기업 경쟁력 될 것"

[아시아경제 황윤주 기자] LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 832,000 전일대비 29,000 등락률 +3.61% 거래량 409,642 전일가 803,000 2021.05.28 15:30 장마감 관련기사 현대모비스, LG엔솔 합작사 지분 285억원에 인수외국인·기관 순매수세에 코스피 0.7%대 상승마감시총 4위 넘보는 카카오, 공매도 타깃되나 close 은 신학철 부회장이 28일 P4G 서울 녹색미래 정상회의 사전행사로 진행된 특별세션에서 탄소중립을 주제로 기조강연을 했다고 밝혔다.

신 부회장은 이날 오후 과학기술정보통신부 주관으로 온라인 개최된 '녹색기술, 탄소중립 사회를 위한 패스파인더' 세션에서 기후변화 대응을 위한 공조방안 등을 발표했다.

신 부회장은 경영진의 강력한 의지와 구체적인 실행, 그리고 여러 이해관계자와 공조·소통을 기후변화 대응을 위한 3대 전략으로 제시했다.

신 부회장은 "혁신과 기술 진보가 탄소 중립을 달성하기 위한 궁극적인 해결책"이라며 "탄소 중립 기술 상업화를 위해 과학·공학 분야를 지원하고 활성화해야 한다"고 말했다.

신 부회장은 LG화학이 진행하고 있는 탄소 저감 노력도 소개했다. LG화학은 ▲모든 글로벌 사업장에서 RE100(2050년까지 재생에너지로 100% 전환)·폐기물 제로 달성 ▲화석 연료 기반 재료를 바이오 기반 재료로 대체 ▲탄소포집활용(Carbon Capture Utilization) 기술 개발 등을 목표로 하고 있다.

신 부회장은 "탄소중립이 경제적으로 실행 가능한지에 대한 의문도 있지만, ESG(환경·사회·지배구조) 관점에서 장기적인 부분에 더욱 중점을 두고 있다"며 "탄소 저감이 그 기업의 경쟁 우위가 될 수 있어 미개척 블루오션의 기회로 보고 있다"고 강조했다.

LG화학은 2050년 연간 탄소배출 순증가량을 0(제로)으로 만든다는 '2050 탄소중립' 목표를 지난해 7월 선언하고 기후변화 대응, 재생에너지 전환, 자원 선순환 등에 적극적으로 나서고 있다.

