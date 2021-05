김부겸 국무총리가 28일 오후 서울 강서구 마곡 LG아트센터 신축현장을 방문해 스마트 안전관리 체험 및 안전시설을 점검하며 로봇의 길 안내를 받고 있다. /문호남 기자 munonam@

