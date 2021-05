[아시아경제 이민지 기자] 한국특강 한국특강 007280 | 코스피 증권정보 현재가 3,715 전일대비 15 등락률 +0.41% 거래량 263,633 전일가 3,700 2021.05.28 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-5일한국특수형강, 200억원 규모 전환사채 발행 결정[e 공시 눈에 띄네]코스피-3일 close 은 퇴직임원의 업무상 배임 혐의가 발생됐다고 28일 공시했다. 대상자는 전 대표이사로 혐의 발생금액은 42억원 수준이다. 회사 측은 “진행되는 제반사항에 대해 적법한 절차에 따라 필요한 모든 조치를 취할 예정”이라며 “관련 기관의 조사에 적극 협조할 것”이라고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr