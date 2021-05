동국대-KERIS, '인문학 강화 독후감 공모전' 개최

8월6일까지 접수…지정도서 독후감·참가신청서 제출해야

[아시아경제 한진주 기자] 동국대학교는 한국교육학술정보원(이하 KERIS), 계명대와 공동으로 8월6일까지 고등학생·대학생을 대상으로 '인문학 강화 독후감 공모전'을 개최한다.

올해로 3회째를 맞은 이번 독후감 공모전은 인공지능(AI) 시대에 필요한 인문학과 공학적 기초교양, 인간존엄성, 소통력 함양을 지원하기 위해 마련됐다.

공모전은 재학중인 고등학생을 대상으로 한 고교부, 동국대·계명대 학부 재학생을 대상으로 하는 대학부로 나누어 진행된다. 고교부·대학부 대상으로 선정된 추천도서 중 한 권을 골라 읽고 독후감을 작성해 참가신청서와 함께 메일로 제출하면 된다.

고교부 수상자에게는 동국대 총장상, KERIS 원장상과 대상(1인) 50만원, 우수상(2인) 각 30만원, 장려상(3인) 각 20만원의 부상을 수여한다. 대학부 수상자에게는 각 대학의 총장상, KERIS 원장상과 대상(1인) 70만원, 우수상(2인) 각 50만원, 장려상(3인) 각 30만원의 부상을 수여한다.

공모전 관련 자세한 사항은 고교부의 경우 에듀넷 홈페이지의 독서교육·인문소양교육 게시판과 17개 시·도교육청의 독서교육종합지원시스템의 공지사항을 참고하면 된다. 대학부 신청자는 동국대 중앙도서관, 계명대 동산도서관 홈페이지에서 상세한 내용을 확인할 수 있다.

