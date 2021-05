[아시아경제 이민지 기자] 티에스아이 티에스아이 277880 | 코스닥 증권정보 현재가 12,050 전일대비 300 등락률 +2.55% 거래량 2,185,397 전일가 11,750 2021.05.28 10:55 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-12일[포스트IPO]티에스아이, 매년 역주행하는 실적 올해는 다를까?놓치면 후회할 AI가 엄선한 5가지 핵심 종목 close 는 568억원 규모로 2차전지 믹싱시스템 공급계약을 체결했다고 28일 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 124%에 달한다. 계약 종료일은 2023년 4월 30일이다.

