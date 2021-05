코스피, 외국인·기관 동반 매수...3180선 회복

[아시아경제 박지환 기자] 코스피가 외국인과 기관의 동반 순매수세에 힘입어 상승 출발하며 3180선을 회복했다.

28일 9시20분 기준 코스피는 전 거래일 대비 0.67%(21.32포인트) 오른 3186.83를 나타냈다. 이날 지수는 전일 대비 0.21%(6.58포인트) 오른 3172.09로 장을 출발했다.

투자자 별로는 외국인과 기관이 각각 512억원, 442억원 순매수했다. 개인은 990억원어치 주식을 매도했다.

시가총액 상위 10개 종목 중에서는 대다수 종목이 상승세다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 79,700 전일대비 100 등락률 +0.13% 거래량 2,631,482 전일가 79,600 2021.05.28 09:37 장중(20분지연) 관련기사 추천주 ‘ㅇㅇ’스팩 감사합니다! 후속 株도 바로 잡으세요!코스피, 하락마감…코스닥은 0.8%대 상승반도체 대란!! 삼성전자, SK하이닉스 공급사 선정!! 주가 훨훨!! close (0.38%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 125,000 전일대비 500 등락률 -0.40% 거래량 591,283 전일가 125,500 2021.05.28 09:37 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 하락마감…코스닥은 0.8%대 상승대국민 종목 “삼성전자” 물리신 분! 속, 시원하게 말씀드립니다.글로벌 낸드플래시 1Q 매출 5%↑…삼성·SK하이닉스 점유율 늘었다 close (0.40%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 358,500 전일대비 500 등락률 +0.14% 거래량 125,008 전일가 358,000 2021.05.28 09:37 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-27일코스피, 하락마감…코스닥은 0.8%대 상승코스피 오후들어 하락폭 축소…3160선 close (0.42%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 814,000 전일대비 11,000 등락률 +1.37% 거래량 145,701 전일가 803,000 2021.05.28 09:37 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 하락마감…코스닥은 0.8%대 상승[종목속으로] LG화학 하루만에 공매도 638% 폭증코스피 오후들어 하락폭 축소…3160선 close (2.12%) 등이 상승했다. 반면 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 121,500 전일대비 3,500 등락률 -2.80% 거래량 1,507,273 전일가 125,000 2021.05.28 09:37 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-27일딱! 말씀드립니다! 대기업간 빅딜!! 삼성-LG 관련 최대 수혜 株!!코스피, 하락마감…코스닥은 0.8%대 상승 close 는 나홀로 2.40% 하락했다.

같은 시각 코스닥은 전 거래일 대비 0.34%(3.27포인트) 오른 977.35을 가리키고 있다. 이날 지수는 전일 대비 0.05%(0.47포인트) 오른 974.55로 장을 시작했다.

투자자 별로는 외국인과 기관이 각각 322억원, 57억원어치 주식을 매도했고, 개인은 나홀로 411억원 순매수했다.

시가총액 상위 10개 종목 중에서는 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 118,500 전일대비 4,400 등락률 -3.58% 거래량 421,923 전일가 122,900 2021.05.28 09:37 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 하락마감…코스닥은 0.8%대 상승코스피 보합권 출발…3160선 횡보美 증시 혼란에 투자심리 위축…코스피 약보합으로 마쳐 close (-3.01%)를 제외한 대다수 종목이 상승세다. 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 135,000 전일대비 1,500 등락률 +1.12% 거래량 27,854 전일가 133,500 2021.05.28 09:37 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 하락마감…코스닥은 0.8%대 상승코스피 오후들어 하락폭 축소…3160선코스피 보합권 출발…3160선 횡보 close (0.52%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 177,700 전일대비 100 등락률 -0.06% 거래량 38,364 전일가 177,800 2021.05.28 09:37 장중(20분지연) 관련기사 코스피 보합권 출발…3160선 횡보美 증시 혼란에 투자심리 위축…코스피 약보합으로 마쳐혼란스러운 증시…코스피 약보합 나타내 close (0.79%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 51,800 전일대비 500 등락률 +0.97% 거래량 58,793 전일가 51,300 2021.05.28 09:37 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 하락마감…코스닥은 0.8%대 상승코스피 오후들어 하락폭 축소…3160선코스피 보합권 출발…3160선 횡보 close (1.36%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 58,500 전일대비 200 등락률 +0.34% 거래량 22,349 전일가 58,300 2021.05.28 09:37 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 하락마감…코스닥은 0.8%대 상승코스피 보합권 출발…3160선 횡보美 증시 혼란에 투자심리 위축…코스피 약보합으로 마쳐 close (1.03%) 등이 상승했다.

한지영 키움증권 연구원은 "국내 증시는 경기 민감주들의 주가 모멘텀 지속 기대감, 미국의 인플레이션 지표 발표를 앞둔 경계심리 등에 영향을 받으면서 강보합 흐름을 보일 것"이라며 "전 거래일 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 리밸런싱이 종료된 만큼 이달 공격적인 순매도세를 보였던 외국인들의 매매 방향성이 순매수로 전환할 가능성도 있다"고 예상했다.

