JP모건 "한국은행, 올 4분기 금리인상 가능성"

[아시아경제 장효원 기자] 글로벌 투자은행(IB) JP모건은 27일 한국은행이 올 4분기에 기준금리를 인상할 수 있다고 전망했다.

한국은행 금융통화위원회는 이날 기준금리를 연 0.5%로 동결했다. 이주열 총재는 경제 상황에 따른 연내 금리 인상 가능성을 처음으로 언급했다.

JP모건은 이에 대해 "성장률과 소비자물가 상승률 전망치 상향, 통화정책방향 의결문의 매파적 어조 등을 통해 예전보다 매파적인 정책 신호를 보냈다"고 설명했다.

그러면서 "올해 3분기 금통위에 매파적 소수 의견이 등장하고 4분기에 금리를 인상할 것으로 예상한다"며 "두 번째 금리 인상은 기존에 예상한 내년 4분기에서 3분기로 앞당겨질 것"이라고 전망했다.

JP모건은 금리 인상 시기가 10월보다는 11월이 유력하다고 전망했다.

JP모건은 "기존에 첫 금리 인상 시기를 내년 1분기로 예상했으나, 이제 금통위가 금리 인상 시기에 대한 논의를 시작했다는 신호가 보이며 2월 회의 이후 경제 지표도 예상보다 좋았다"고 설명했다.

