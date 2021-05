[아시아경제 장효원 기자] 롯데푸드 롯데푸드 002270 | 코스피 증권정보 현재가 465,500 전일대비 2,500 등락률 +0.54% 거래량 11,727 전일가 463,000 2021.05.27 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] “롯데지주, 1분기 실적 기대 못 미쳐”롯데푸드, 1분기 영업익 108억...전년비 8.3% 증가[e공시 눈에 띄네]코스피-4일 close 는 342억원 규모의 제 3자 배정 유상증자를 결정했다고 27일 공시했다. 이번 증자로 7만7185주의 신주가 발행될 예정이다. 증자전 발행주식 총수 113만1870주의 6.81% 수준이다.

자금조달 목적은 타법인 증권 취득 자금이다. 신주 발행가액은 주당 44만2863원이다. 발행 대상자는 롯데지주다.

이번 유상증자는 롯데지주가 보유하고 있는 국내 소재 커피 가공법인인 롯데네슬레코리아의 지분을 롯데푸드에 현물출자하고, 롯데푸드의 신주발행주식을 배정, 교부받는 제3자 배정 유상증자다.

신주는 현물출자 받는 롯데네슬레코리아를 대상으로 외부평가기관이 평가한 금액을 신주발행가액 44만2863원으로 나눈 주식수다.

