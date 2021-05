진중권, '외모 비하 논란' 김용민 겨냥 "멍청하고 사악"

與 김용민, 조수진에 "눈 크게 뜬다고 안 똑똑해 보여"

[아시아경제 허미담 기자] 진중권 전 동양대 교수가 27일 '외모 비하' 논란에 휩싸인 김용민 더불어민주당 의원을 겨냥해 "멍청하고 사악하다"는 취지로 비판했다.

진 전 교수는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "민주당 관계자한테 들었는데 김모 의원과 또 다른 김모 의원 공통점은 둘 다 멍청하다는 것"이라며 "차이점은 한 김모는 착한 반면, 다른 김모는 아주 사악하다"라고 비꼬았다.

진 전 교수는 이들이 누구인지 직접적으로 밝히진 않았지만, 일각에서는 민주당 초선 강경파로 꼽히는 김용민 의원과 김남국 의원을 가리킨 것 아니냐고 추측했다. 진 전 교수는 지난해 국정감사 당시 두 의원을 '개그콤비'라고 조롱한 바 있다.

특히 진 전 교수는 조수진 국민의힘 의원이 김용민 의원에 대해 쓴 글을 공유하기도 했다. 해당 글에서 조 의원은 "김용민 의원은 검찰총장 후보자 청문회에서 나를 가리키며 '조 의원은 눈을 그렇게 크게 뜬다고 똑똑해 보이지 않는다'고 했다"라며 "검찰총장 후보자 청문회에서 마이크 잡고 별별 이야기를 다 한다"고 비판했다.

이어 "김용민 의원이 사과를 하면 곧장 인사청문회를 재개하자고 여러 차례 박주민 민주당 의원에게 당부했다. 오후 11시10분 현재까지 기다려도 답이 없다"라며 "인사청문회를 뭉개려는 의도가 틀림없다. 이런 인사청문회, 대체 왜 하자고 했나"고 지적했다.

또 조 의원은 "김용민 의원은 민주당 수석 최고위원이다. 민주당 수준을 많은 분이 생각할 것"이라며 "국민의힘에 힘을 보태준다는 생각으로 차분하게 답을 기다리고 있다"고 했다.

