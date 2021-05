5월 공직자 재산공개, 한국과학기술원장 54억원

인사혁신처, 고위공직자 86명 재산등록 관보에 공개…경북도립대 前 총장 재산 109억원

[아시아경제 류정민 기자] 고위 공직자의 5월 재산등록 사항을 분석한 결과 현직 중에는 이광형 과학기술정보통신부 한국과학기술원 원장이 54억 872만원으로 가장 많은 재산을 신고했다.

정부공직자윤리위원회는 28일 0시에 신규 22명, 승진 17명, 퇴직 36명 등 고위공직자 86명에 대한 재산등록 사항을 대한민국 전자관보를 통해 공개했다.

현직 고위 공직자 가운데 재산 상위 인사들은 이광형 원장과 김문희 교육부 기획조정실장(49억 2531만원), 오명도 서울시립대학교 대외협력부총장(43억 8481만원) 등이다.

퇴직자 가운데 재산 상위자는 정병윤 경상북도 경북도립대학교 전 총장(109억 2185만원), 김상균 국토교통부 국가철도공단 전이사장(95억 3032만원), 권병윤 국토교통부 한국교통안전공단 전 이사장(49억 2524만원) 등으로 조사됐다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr