DGB대구은행, 경주 농촌 봉사활동 및 농산물 구매 기부

[아시아경제 김효진 기자] DGB대구은행은 27일 코로나19 사태 장기화에 따른 일손 부족으로 어려움을 겪고 있는 농촌에서 봉사활동을 실시하고, 지역 농산물을 구매해 기부하는 사회공헌활동을 진행했다고 밝혔다.

경주시 현곡면에서 실시한 이날 봉사활동에는 임성훈 은행장을 비롯해 DGB대구은행 임직원 동행봉사단 및 대구은행대학생홍보대사 50여명이 참여했으며, 방역수칙을 철저히 준수해 과수 농과 배봉지 씌우기 활동을 실시했다.

또한 지역 특산 농산물을 구매해 참사랑노인복지센터 등에 기부, 농산물 판매 활성화를 통한 농가 소득 증대 및 지역 복지 사각계층 후원에도 힘썼다.

임성훈 은행장은 “과거 정기적으로 실시하던 지역 농촌 일손돕기 봉사활동을 코로나19로 인해 자주 진행할 수 없다는 것에 아쉬움을 느끼며, 우리 농산물 구매 격려 등의 다양한 방법으로 도울 수 있는 방안을 모색하겠다”면서 “따듯한 나눔경영을 통한 ESG활동을 적극 진행하겠다”는 뜻을 밝혔다.

