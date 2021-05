유한킴벌리 여성용품 브랜드 좋은느낌이 27일 서울 중구 충무로 한국의집에서 5월 28일 '세계 월경의 날'을 맞아 네이버와 함께 진행하는 생리대 기부 캠페인 '힘내라 딸들아'를 알리기 위한 행사를 열고 있다. 좋은느낌은 네이버 쇼핑과 연계한 기부 라이브를 통해 라이브 시청 10만 뷰 달성 시 취약계층 여성 청소년에게 50만 패드의 생리대를 기부할 예정이다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.