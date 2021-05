확진자 도시지역 거주…동선 많아 초긴장

[무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 신규 확진자(무안 41번) 1명이 추가 발생했다.

군에 따르면 다른 지역 대학을 다니는 무안 41번 확진자는 목포 82번 접촉자로 도시지역에 거주하고 있으며 동선이 많은 것으로 알려졌다.

무안군 관계자는 “남악복합주민센터에 임시선별검사소를 운영하고 있으니 의심 증상이 있으면 반드시 검사받아달라”고 당부했다.

