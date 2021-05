진주시 "사계절 꽃피는 시가지 조성"

코로나로 지친 일상에 생기 가득 활기 충전



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 집현면에 있는 꽃 양묘장에서 직접 가꾼 여름꽃을 주요 도로변의 난간 화분과 꽃 벽, 시가지 주변 대형화분 등에 심었다고 26일 밝혔다.

시는 뒤벼리 외 4개소, 총 4.1㎞ 구간에 아름다운 남강과 어우러지는 난간 화분으로 꽃길을 조성하고 산평교와 석류공원의 꽃 벽을 새롭게 단장했다.

시청광장, 혁신도시 등 주요 시가지에 설치된 대형화분 240여 개에 생기로 가득한 여름꽃을 심어 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 지친 일상에 활력을 불어넣고 있다.

올봄에는 팬지 등 봄꽃 20만 본 식재를 시작으로 여름꽃(페튜니아, 콜레우스, 베고니아 등) 15만 본, 가을꽃(임파첸스, 사루비아 등) 10만 본, 겨울꽃(꽃양배추) 5만 본 등 총 50만 본의 꽃 묘 식재를 계획하고 있다.

무엇보다 시민과 관광객의 왕래가 잦은 IC이나 시가지 일대를 중심으로 특색 있는 거리환경을 조성해 쾌적하고 생명력 넘치는 도시이미지를 연출할 계획이다.

시 관계자는 "사계절 시기마다 계절 꽃으로 거리를 아름답게 수놓을 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”며 “코로나19로 지쳐가는 일상에서 아름다운 꽃을 보며 시민들의 얼굴에 환한 미소가 번지길 바란다”고 전했다.

